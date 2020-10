Iziar Ituño : Comment "Lisbonne" de La Casa de Papel s'est préparée à Mask Singer

Samedi soir dans "Mask Singer", une star internationale avait posé ses valises en France, le temps d'une prestation exceptionnelle. Son interprétation de "Million reasons" de Lady Gaga a laissé sans voix nos enquêteurs. Mais malgré les indices, Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry n'ont pas découvert son identité. Cachée derrière l'incroyable costume de Ballerine, c'est Iziar Ituño alias Raquel Murillo (Lisbonne), l'une des stars de La Casa de Papel. Comment l'actrice espagnole s'est-elle préparée à Mask Singer dans le plus grand des secrets ? Découvrez les coulisses de sa préparation ! Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 24 octobre 2020. Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.