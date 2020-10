Mask Singer - 12 nouvelles célébrités derrière les masques : les premières images en exclusivité !

Mask Singer, le jeu le plus addictif de la Terre est de retour. De nouvelles célébrités françaises et internationales cachées sous 12 nouveaux costumes. Au cumul, ils ont été vus par plus de 40 millions de spectateurs sur grand écran, récompensés par les prix les plus prestigieux. Parmi eux se cachent des champions du monde mais aussi des champions olympiques. Ils totalisent plus de 130 médailles. Certains ont été suivis par des milliards de passionnés à travers le monde. Derrière un personnage extraordinaire, ils vont tenter de vous bluffer sur scène pour continuer l’aventure. Face à eux, Anggun, Alessandra Sublet, Kev Adams et Jarry auront pour mission d’enquêter. Et vous, saurez-vous deviner quelles célébrités se cachent derrière les masques ? Mask Singer, Samedi 17 octobre à 21h05 sur TF1.