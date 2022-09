Mask Singer 2022 - CHEVALIER chante « Take on me » de A-HA

L'enquête de ce quatrième prime commence avec CHEVALIER ! Il ouvre le bal et chante «Take on me » de A-HA. Il affronte ce soir le SINGE ! Les deux semblent s'être reconnus à travers les costumes, une première dans l'émission. Saurez-vous deviner qui se cache sous le masque du CHEVALIER ? Les indices donnés par les enfants permettent aux enquêteurs d'avancer dans leur quête d'identité. L'indice jouet est lui un petit avion car il a toujours rêvé de voyager et la chanson qui indique sur l'année de naissance les envoie sur la piste de : Bixente Lizarazu, Juan Arbelaez, Florent Peyre, Philippe Candeloro ou encore Kamel Ouali. Et vous, avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 1.