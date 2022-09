Mask singer 2022 - CHEVALIER et MARIEÉ chantent « Bye Bye » de Ménélik et Médina Koné

Deuxième duo de la soirée composé de CHEVALIER et MARIEÉ . Ils chantent « Bye Bye » de Ménélik et Médina Koné. Pour ce prime sous le thème de l'amour la déclaration de CHEVALIER va à toutes les associations qui aident dans l'ombre. MARIEÉ de son côté fait une déclaration à toutes les femmes qui donnent tout pour vivre leurs rêves. Grâce aux nouveaux indices et aux déclarations, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc et Francis Huster vont-ils réussir à les démasquer ? Les noms de Estelle Mossely, Wendie Renard, Amandine Henry, Philippe Candeloro, Laurent Maistret sont sortis. CHEVALIER et MARIEÉ vont-ils se qualifier pour les quarts de finale ? Extrait de Mask Singer du 20 septembre 2022 - Emission 05 - Partie 1.