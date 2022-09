Mask Singer 2022 - COBRA chante « My Way » de Frank Sinatra

Le COBRA, la première star internationale de cette saison chante « My Way » de Frank Sinatra sur la scène de Mask Singer. Pour cette enquête expresse, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc ont visionné deux magnétos indices. Grâce à sa prestation les enquêteurs sont sur la piste d'Alec Baldwin, Jason Priestley, David Hasselhoff, Mick Jagger et Iggy Pop. Une chose est sûre, le COBRA est l'un d'entre eux et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 06 septembre 2022 - Emission 03 - Partie 1.