Mask Singer 2022 - DALMATIEN chante « It's raining men » de The Weather Girls

DALMATIEN commence le deuxième duel avec « It's raining men » de The weather Girls. Grâce aux nouveaux indices et sa nouvelle chanson, saurez-vous deviner qui se cache sous le masque du DALMATIEN ? Pour cette prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc vont se rendre compte qu'il s'agit d'une vraie show-girl ! L'indice jouet est un perroquet car elle "répète beaucoup". Les enquêteurs ont la même certitude que la semaine dernière : il s'agirait de Christelle Chollet. Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 1.