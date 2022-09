Mask Singer 2022 - Découvrez CHAT : la deuxième star internationale de la saison 4 !

"Fais attention à Jeff et à son petit singe" David Hasselhoff donne des conseils à la prochaine star internationale pour les ¼ de finale. CHAT fait son entrée sur le plateau et Chantal a le privilège de lui poser une question, avec une seule règle : le faire en anglais ! Découvrez les premiers indices de notre star internationale : CHAT a été vue, lue et entendue par des millions de personnes dans le monde. CHAT faisait parmi d'une "bande de copains" ! Un addition dévoile le résultat 90210 comme la série Beverly Hills... D'après vous qui se cache derrière ce costume ? Nos enquêteurs pensent à Alyssa Milano, Shannen Doherty, Tori Spelling ou encore Fran Drescher. Extrait de Mask Singer du 27 septembre 2022 - Emission 06 - Partie 1.