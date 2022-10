Mask Singer 2022 - ÉLÉPHANT chante « Say you won't let go » de James Arthur

Le tout dernier face à face de la saison va décider du gagnant : soit l'ÉLÉPHANT soit la TORTUE. ÉLÉPHANT se lance en premier et va chanter pour la dernière fois sur cette scène. Dans la continuité de son parcours exceptionnel il émeut notre jury avec « Say you won't let go » de James Arthur. Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc saluent son parcours et lui lance un gage : chanter a cappella "Tahiti" de Keen'V. Ils sont évidemment encore et toujours sur la piste de Keen'V. Vont-ils réussir à le démasquer ? Extrait de Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 2.