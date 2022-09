Mask Singer 2022 - ÉLÉPHANT chante « S'il suffisait d'aimer » de Céline Dion

ÉLÉPHANT nous offre une belle prestation sur "S'il suffisait d'aimer" de Céline Dion. Un tableau émouvant, imagé grâce à des dessins de Paris animés. Avec les nouveaux indices et sa nouvelle chanson, saurez-vous deviner qui se cache sous le masque de l'ÉLÉPHANT ? Pour cette prestation on fait le point avec notre jury d'enquêteurs Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc. Une vraie prise de risque a été réalisée avec un registre totalement différent, sur l'émotion auquel s'ajoute l'indice jouet : un déguisement, qu'il a toujours adoré, dès l'enfance ! Les enquêteurs sont encore et toujours à l'unanimité sur la piste de Keen'V. Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 1.