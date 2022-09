Mask Singer 2022 - La MARIEÉ chante « When I was Your man» de Bruno Mars

Pour le dernier duel, la MARIEÉ chante « When I was Your man» de Bruno Mars. Grâce aux nouveaux indices et sa nouvelle chanson, saurez-vous deviner qui se cache sous le masque de la MARIEÉ. Pour cette prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc vont devoir choisir lequel d'entre eux partagera une danse avec elle. Les enquêteurs sont sur la piste de Wendie Renard, Laure Boulleau, Amandine Henry, Laura Flessel, Estelle Mossely et Sophie Tapie. Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 06 septembre 2022 - Emission 03 - Partie 2.