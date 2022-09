Mask Singer 2022 - MARIÉE chante « L'Aziza» de Daniel Balavoine

MARIÉE, commence le match à trois avec « L'Aziza » de Daniel Balavoine. Grâce aux nouveaux indices et sa nouvelle chanson, saurez-vous deviner qui se cache sous le masque du MARIÉE ? Pour cette prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc vont devoir redoubler d'effort pour conforter leur intuitions. Sa voix chantée en français évolue et plonge les enquêteurs dans le doute. L'indice jouet va-t-il permettre de les éclairer ? Tom Villa, notre espion nous dévoile un autre secret : MARIÉE aurait reçu la Légion d'Honneur. Persuadés qu'il s'agit d'une sportive : ils sont encore sur la piste de Laura Flessel, Estelle Mossely et Wendy Renard. Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 2.