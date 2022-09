Mask singer 2022 - MARIÉE chante "Read All About It" d'Emeli Sandé

Pour cette soirée exceptionnelle, les personnages jouent leur place pour se qualifier en demi-finale ! MARIÉE compte bien bluffer le public et les enquêteurs avec son interprétation de "Read All About It" d'Emeli Sandé. Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc continuent leur enquête et sont bien décidés à démasquer MARIEÉ. Et vous avez-vous devinez qui se cache sous son masque ? MARIÉE va-t-elle décrocher sa place pour la demi-finale ? Extrait de Mask Singer du 20 septembre 2022 - Emission 06 - Partie 1.