Mask Singer 2022 - MARIÉE chante « Skyfall » d' Adèle avec CERF

Ce soir le deuxième duo de la soirée est représentée par MARIÉE. Elle chante avec CERF, un des 3 finalistes de la saison 3. En effet l'an dernier Laurent Ournac se cachait dans le costume du CERF et il va aider ce soir la MARIÉE à gagner la saison 4 de Mask Singer. Pour son duo MARIÉE chante « Skyfall » d' Adèle. Encore une fois, CERF et MARIÉE impressionnent tout le monde. Quel est le lien qui les unit ? « Nous avons pas mal de points communs, notamment d'avoir été champions de France ». Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont sur la piste d'Estelle Mossely, Amandine Henry et Wendy Renard. Ont-ils raison, ont-ils tort... Nous le saurons à la fin de l'émission ! Extrait de Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 1.