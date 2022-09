Mask Singer 2022 - OURS chante « Born to be alive » de Patrick Hernandez

Le deuxième à se présenter pour le premier Face à Face de la soirée est OURS. Il chante sur la scène de Mask Singer " Born to be alive", le mythique tube de Patrick Hernandez. Sa préstation est acclamée par nos enquêteurs et le magnéto indices permet une nouvelle foix d'assurer un petit peu plus l'intuition de notre jury. Outre Kev qui explore sans grande conviction une nouvelle piste qui est Jean-Luc Mélenchon, tous pensent à Christophe Beaugrand : un de nos animateurs préférés ! Et vous, avez-vous deviné ? C'est en tout cas TORTUE qui se qualifie pour la demi-finale, envoyant en ballotage OURS.... Extrait de Mask Singer du 27 septembre 2022 - Emission 06 - Partie 1.