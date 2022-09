Mask Singer 2022 - OURS chante « Le dernier jour du disco » de Juliette Armanet

Résultat des courses : OURS et PHARAON se retrouvent en tête à tête en ballotage. La dernière occasion de convaincre nos enquêteurs se présente à OURS. Il chante « Le dernier jour du disco » de Juliette Armanet. En fouillant dans sa loge, Tom Villa a trouvé une écharpe de Miss. Pour cette prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc pensent à Thierry Marx, Philippe Etchebest, Laurent Mariotte, Jean-Pierre Foucault, Cyril Féraud, Christophe Beaugrand ou encore Arthur. Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 2.