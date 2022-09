Mask Singer 2022 - OURS chante « Love me tender » d'Elvis Presley

L'OURS Blanc, habillé en cuisinier fait son apparition pour la première fois sur la scène de Mask Singer dans cette 4ème saison. Qui se cache derrière ce costume ? Il s'apprête à chanter et faire une prestation qui doit convaincre d'office les enquêteurs pour intégrer l'aventure sous peine d'être directement démasqué. Les indices qui nous sont dévoilés précisent qu'il adore être entouré "à l'antenne, au cinéma ou sur scène". La chanson ne semble pas lui être un terrain inconnu. Il nous offre une impressionnante prestation avec le titre "Love me tender" d'Elvis Presley. Nos 4 enquêteurs sont déstabilisés ! Quelle est leur première intuition pour l'oreille d'or ? Jeff Panacloc pense à Michel Leeb, Vitaa à Florent Peyre, Chantal Ladesou à Tomer Sisley et Kev Adams donne sa langue au chat... Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 1.