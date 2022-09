Mask Singer 2022 - PHARAON chante « For Me Formidable » de Charles Aznavour

PHARAON commence le deuxième duel avec « For Me Formidable » de Charles Aznavour. Grâce aux nouveaux indices et sa nouvelle chanson, saurez-vous deviner qui se cache sous le masque du PHARAON. Pour cette prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc vont devoir choisir lequel d'entre eux partagera une danse avec lui. Les enquêteurs sont quasiment à l'unanimité sur la piste de Francis Huster. Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 06 septembre 2022 - Emission 03 - Partie 1.