Mask Singer 2022 - PHARAON chante « Il est où le bonheur » de Christophe Maé

Pour la dernière prestation du match à 3 la soirée, PHARAON chante « Il est où le bonheur » de Christophe Maé. Il arrive encore une fois à émouvoir et impressionner notre jury d'enquêteurs. Grâce au nouvel indice du jouet d'enfant, seront-ils aiguillés? Il s'agit d'une trousse de médecin... Tom Villa les aide une fois de plus dans son rôle d'espion en leur livrant une phrase en latin trouvé dans sa loge qui veut dire "Ensemble, individuellement". Pour cette prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont unanimement sur la piste de Francis Huster. Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 2.