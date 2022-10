Mask Singer 2022 - Qui est l'oreille d'or de la saison 4 ?

Nous connaissons désormais le gagnant de la saison 4 ce qui nous permet de déduire le score et doc le gagnant de l'oreille d'or. Chantal et Vitaa sont ex æquo avec 2 points, suivies de Kev Adams avec 3 points ce qui conclue donc le podium avec Jeff Panacloc notre grand gagnant ! Il a réussi à trouver PAIN D'ÉPICES, GÉNIE, PHARAON, DALMATIEN et SINGE. C'est amplement mérité : un enquêteur extraordinaire ! Extrait de Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 2.