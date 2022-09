Mask Singer 2022 - Révélation, qui se cache sous DALMATIEN ? Démasqué !

Entre CHEVALIER, OURS et DALMATIEN, qui va être sauvé du public et de nos enquêteurs ? Surprise : le CHEVALIER et OURS continuent l'aventure, ce qui envoie au démasquage DALMATIEN ! L'OURS a encore une opportunité de convaincre notre jury d'enquêteurs d'intégrer définitivement l'émission... Ce soir dans Mask Singer, DALMATIEN va révéler sa véritable identité aux yeux de la France entière. À l'unanimité nos enquêteurs pensaient à Christelle Chollet et ils avaient raison ! Et vous aviez-vous deviné sa véritable identité? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 2.