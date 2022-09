Mask Singer 2022 - Révélation, qui se cache sous COBRA ? Démasqué !

La première star internationale de la saison, le COBRA va se démasquer. Avec sa prestation et ses indices, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont sur la piste de d'Alec Baldwin, Jason Priestley, David Hasselhoff, Mick Jagger et Iggy Pop. Ce soir dans Mask Singer, Le COBRA va dévoiler son identité aux yeux de la France entière ! Nous découvrons l'acteur mytique d'Alerte à Malibu David Hasselhoff qui se cachait sous le masque du COBRA ! Et vous, aviez-vous trouvé sa véritable identité ?