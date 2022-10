Mask singer 2022 - Révélation, qui se cache sous le SINGE ? Démasqué !

Ce soir un seul personnage quittera la compétition aux portes de la finale. Après une très belle prestation SINGE s'est retrouvé en ballotage contre ÉLÉPHANT. Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc et Inès Reg ont choisi démasquer le SINGE. Sous ce masque se cachait la chanteuse et professeur de danse Alizée. Et vous aviez-vous trouvé qui se cache sous le masque de CHEVALIER ? Extrait de Mask Singer du 04 octobre 2022 - Emission 07 - Partie 2.