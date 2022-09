Mask Singer 2022 - Révélation, qui se cache sous OURS ? Démasqué !

Ce soir un seul personnage quittera la compétition. Après une très belle prestation, OURS s'est retrouvé en ballotage contre le SINGE. Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc ont choisi de démasquer OURS. Après sa première prestation, les enquêteurs ont mis dans l'oreille d'or leur première intuition. Pour Vitaa il s'agissait de Florent Peyre, Kev Adams : Florent Peyre ou Jean-Baptiste Monier, Michel Leeb pour Jeff et enfin pour Chantal Tomer Sisley ou Jean-Pierre Castaldi ou Michel, son mari. Sous ce masque se cachait réellement... Christophe Beaugrand. Et vous aviez-vous trouvé qui se cachait sous le masque d'OURS ? Extrait de Mask Singer du 27 septembre 2022 - Emission 06 - Partie 2.