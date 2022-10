Mask Singer 2022 - Révélation, qui se cache sous TORTUE ? Grand Gagnant de Mask Singer !

L'exploit remarquable de TORTUE va être salué ce soir. Il est sacré grand gagnant de cette saison 4 de Mask Singer et pour la première fois dans l'émission notre jury d'enquêteurs a douté jusqu'à la dernière minute ! Roch Voisine pour Vitaa, Frank Leboeuf pour Jeff Panacloc, Anthony Kavanagh pour Chantal Ladesou et Yannick Noah ou Pascal Olmeta pour Kev Adams. TORTUE a donné du fil à retordre à nos enquêteurs au fil des prestations et indices. Sous ce masque se cachait bel et bien... Amaury Vassili, le ténor et chanteur de pop lyrique ! Et vous aviez-vous trouvé qui se cachait sous le masque de TORTUE ? Extrait de Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 2.