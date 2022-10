Mask singer 2022 - SINGE chante « Like a Virgin » de Madonna

SINGE termine cette soirée de demi-finale sur « Like a Virgin » de Madonna. Sa prestation donne des frissons à tous les enquêteurs. Pour la demi-finale, SINGE va dévoiler un l'indice de son costume et devra dire un mot sans modifier sa voix. Grâce aux indices, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc et Inès Reg sont tous sur la piste d'Alizée. Vont-ils réussir à les démasquer ? Extrait de Mask Singer du 04 octobre 2022 - Emission 07 - Partie 2.