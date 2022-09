Mask Singer 2022 - SINGE : Magnéto indices des enfants

Qui se cache sous le costume de SINGE ? Selon la vraie photo de la célébrité cachée sous le costume du SINGE, nos enfants enquêteurs la décrivent comme une femme avec les cheveux et yeux noirs. Sa vraie voix ne leur est pas non plus inconnue... Chantonnée par une de nos mini enquêtrices, Kev Adams croit reconnaitre lz chanson "Moi... Lolita" d'Alizée, or Chantal pense à une chanson de Jenifer. Serez-vous capable de démêler le vrai du faux avec ces nouveaux indices ? À vous de jouer ! Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 1.