Mask Singer 2022 – TORTUE chante « Beat it» de Michael Jackson

Pour ce nouveau match TORTUE continue le combat avec « Beat it » de Michael Jackson. Grâce aux nouveaux indices et sa nouvelle chanson, saurez-vous deviner qui se cache sous le masque du TORTUE ? Pour cette prestation, Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont tournés découvrent également l'indice jouet qui n'est autre que des lunettes de déguisement. De quoi dérouter encore un peu plus nos enquêteurs dans leur recherche. Chantal Ladesou reste sur son premier avis : Anthony Kavanagh, Jeff Panacloc a une révélation : Gérémy Crédeville, et pour Kev Adams il s'agirait de Stéphane Rousseau. Notre espion a lui un feeling sur Florent Peyre. Mais TORTUE est si difficile à démasquer que Vitaa en est même obligée de poser un joker ! Et vous avez-vous deviné ? Extrait de Mask Singer du 13 septembre 2022 - Emission 04 - Partie 2.