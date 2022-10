Mask Singer 2022 -TORTUE chante « Happy » de Pharrell Williams avec PAPILLON

Le dernier duo de la soirée est composé de TORTUE et PAPILLON. L'an dernier, la PAPILLONNE a gagné la saison 3. C'est une « machine à gagne » comme le dit Kev Adams. Sous ce costume se trouve Denitsa Ikonomova, gagnante de Danse avec les Stars et Mask Singer. Ce soir elle est là pour faire gagner TORTUE. Pour leur duo elles vont chanter « Happy » de Pharrell Williams pour un duo explosif ! Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont encore perdus. Le seront-ils un peu moins grâce à l'indice lien « On a tous les deux gagné le premier prix dans une compétition internationale ». Ont-ils raison, ont-ils tort... Vont-ils réussir à la démasquer ? Extrait de Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 1.