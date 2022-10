Mask Singer 2022 - TORTUE chante « Writing's on the wall » de Sam Smith

TORTUE conclue le dernier face à face de la saison 4 de Mask Singer. Une prestation éblouissante qui fascine nos juges vis-à-vis de sa prestation vocale. Celui-ci interprète ni plus ni moi "Writing's on the wall" de Sam Smith. Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc sont impressionnés et persuadés qu'il leur a caché beaucoup de choses... Ils ont beaucoup de mal à savoir qui se cache sous ce masque. Action ou vérité ? Lui aussi doit chanter une chanson a cappella et il chosit de lui-même une chanson de Section d'Assaut. Jeff Panacloc a une révélation : Amaury Vassili. Vont-ils réussir à le démasquer ? Extrait de Mask Singer du 11 octobre 2022 - Emission 08 - Partie 2.