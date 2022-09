Mask singer 2022 - VIKING chante "Let's Twist Again" de Chubby Checker

Pour ce prime, les enquêteurs seront rejoint par le VIKING. Avant de se démasquer et de participer à l'enquête, une enquête expresse commence ! Pour s'introduire à Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc & Jean-Marc VIKING chante "Let's Twist Again" de Chubby Checker. Grâce aux indices t à sa voix, ils sont certains d'avoir trouvé de qui il s'agit. Et vous avez-vous trouvé qui se cache sous le masque de VIKING ? Extrait de Mask Singer du 20 septembre 2022 - Emission 05 - Partie 1.