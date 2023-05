Mask Singer 2023 - Alien chante "Freed from desire" de Gala

Pendant son interprétation de "Freed from desire" de Gala, l'Alien met le feu au plateau de Mask Singer et même dans le public ! Attention une braking news vient aider Laurent Ruquier, Kev Adams et Elodie Frégé pour leur enquête. L'Alien a du être réparé en urgence pour soigné une douleur aiguë. Avec tous ses indices les noms de Nâdiya, Adeline Toniutti et Lââm. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 2)