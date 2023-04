Mask Singer 2023 - Alien chante "Paparazzi" de Lady Gaga

Alien marque directement son entrée dans la compétition avec une magnifique interprétation de "Paparazzi" de Lady Gaga. Ce tableau a totalement émerveillé les enquêteurs et le public de Mask Singer. Mais retournons à l'enquête, Kev Adams, Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc pensent à Sheila, Cathy Guetta et Stéfi Celma. Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 2)