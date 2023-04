Mask Singer 2023 - Alien chante "Pourvu qu'elles soient douces" de Mylène Farmer

Malgré une prestation incroyable sur "Pourvu qu'elles soient douces" de Mylène Farmer, Jeff Panacloc n'a pas oublié l'enquête et active son pronostic d'or ! Mais Kev Adams, Elodie Frégé et Michèle Bernier vont continuer l'enquête grâce à un indice objet : une aimant de Zanzibar. Avec ces nouveaux indices, les enquêteurs pensent à Patricia Kaas, Julie Delpy, Cathy Guetta et Jil Caplan. Extrait de Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 2)