Mask Singer 2023 - Biche chante "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey

La compétition commence avec l'énigmatique Biche qui va interpréter "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey. Elle change totalement l'ambiance du plateau de Mask Singer ! Sa prestation lui permettr a-t-elle de décrocher le ticket d'or ? Mais n'oublions pas l'enquête, une braking news vient aider Laurent Ruquier, Kev Adams, Jeff Panacloc et Elodie Frégé. Nous apprenons que la Biche a partagé de bon moment avec un insecte à rayures. Avec tous ses indices les noms de Priscilla Betti, Olivia Ruiz, Shy'm, Nolwenn Leroy, Aurélie Konaté et Claire Keim. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 1)