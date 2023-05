Mask Singer 2023 - Biche chante "Calling you (Bagdad café)" de Jevetta Steele

La Biche offre sa plus belle prestation de l'aventure ! Les enquêteurs sont époustouflé Comme c'est une soirée spéciale enfance, ils vont avoir un indice qui ramène la Biche en enfance. Tout le monde a son pronostic et les noms de Nâdiya, Chimène Badi et Natalie Dessay. Alors avez-vous trouvé qui se cache sous la Biche ? Extrait de Mask Singer du 12 mai 2023 - Episode 05 (Partie 2)