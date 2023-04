Mask Singer 2023 - Biche chante "I have Nothing" de Whitney Houston

Biche ouvre le bal de cette saison 05 avec une chanson très compliquée de Whitney Houston. Son interprétation de "I have Nothing" subjugue complètement le jury ainsi que le public de Mask Singer ! Pour les enquêteurs, cette voix appartient forcément à une grande chanteuse. Kev Adams, Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc pensent à Sofia Essaïdi, Chimène Badi, Clotilde Courau et Elsa Lunghini. Grâce à sa prestation, avez-vous découvert qui se cache derrière le masque de Biche ? Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 1)