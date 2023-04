Mask Singer 2023 - Canard chante "Je veux" de Zaz

Pour la dernière prestation individuelle de la soirée, Canard chante "Je veux" de Zaz. Durant toute la prestation les enquêteurs sont divisés. Est-ce un homme ou une femme ? Kev Adams, Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc sont sur la piste de Amélie Mauresmo, Hélène Mannarino, Aurélie Pons et Marine Lorphelin. Et vous à qu pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 2)