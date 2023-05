Mask Singer 2023 - Sorcière chante "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel

Pour tenter de gagner son aller simple directement en quart de finale, Sorcière propose un interprétation de "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. Kev Adams n'oublie pas l'enquête et utilise son prono d'or sur la prestation de Sorcière ! Attention une braking news vient aider Laurent Ruquier, Jeff Panacloc et Elodie Frégé qui enquêtent toujours. Nous apprenons que la Sorcière est une personne intègre et a refusé la demade de deux stars américaines. Avec tous ses indices les noms de Ophélie Winter, Zaho et Princess Erika. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 2)