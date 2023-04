Mask Singer 2023 - Chameau chante "Les Sunlights des Tropiques" de Gilbert Montagné

Le Chameau compte bien garder sa place dans la compétition avec son interprétation de "Les Sunlights des Tropiques" de Gilbert Montagné ! Seul Kev Adams connaît l'identité du Chameau, mais Jeff Panacloc, Élodie Frégé et Michèle Bernier ont obtenu un indice objet d'un des voyages du Chameau : une paire de bagues avec des sourires. Avec ces nouveaux indices, les enquêteurs pensent à Nico et Daniella, Nabilla Vergara et Thomas Vergara, Caroline Receveur et Hugo Philip ainsi qu'à Kevin Debonne et Inès Reg. Extrait de Mask Singer du 28 avril 2023 - Épisode 03 (Partie 1).