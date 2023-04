Mask Singer 2023 - Chameau chante "Parle à ma main" de Fatal Bazooka & Yelle

Pour ce deuxième match à trois, le Chameau commence en chantant "Parle à ma main" de Fatal Bazooka & Yelle. Kev Adams, Michèle Bernier, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc sont sur la piste de Michou et Elsa, Nico et Daniella et Jenny et Valentin. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 2)