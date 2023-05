Mask Singer 2023 - Chameau chante "Sara perché ti amo" de Ricchi e Poveri

Le Chameau met l'ambiance sur le plateau de Mask Singer qui se transforme en plateau de karaoké ! Comme c'est une soirée spéciale enfance, ils vont avoir un indice qui ramène le Chameau en enfance. Tout le monde a son pronostic et les noms de Shirley et Dino, Nico et Daniela et Inès Reg et Kévin Debonne. Alors avez-vous trouvé qui se cache sous le Chameau ? Extrait de Mask Singer du 12 mai 2023 - Episode 05 (Partie 2)