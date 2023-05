Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Kangourou

Il est temps de commencer l'enquête expresse sur le Kangourou. La deuxième star internationale de la saison va livrer des indices à Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Michèle Bernier pour les aider à le démasquer. La musique et la danse ont fait partie de son enfance. Il a aussi partagé la scène avec Paul McCartney, Michael Jackson, Elton John et Beyoncé. Alors avez-vous trouvé qui se cache sous le Kangourou ? Extrait de Mask Singer du 19 mai 2023 - Episode 06 (Partie 1)