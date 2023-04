Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Alien

Commencer votre enquête sur Alien. Nous apprenons que l'Alien a joué avec les plus grands. Kev Adams est persuadé que c'est une star internationale. Elodie Frégé et Michèle Bernier pensent à un DJ. Et vous qu'avez-vous repérés ? Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 2)