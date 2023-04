Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Canard

C'est le dernier conte de la soirée. Le Canard nous révèle qu'il n'a pas peur de défier les autres et qu'il a déjà fait de la télé. Kev Adams et Michèle Bernier pensent qu'il fait des émissions matinales. Et vous qu'avez-vous repérés ? Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 2)