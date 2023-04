Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Husky

Il est temps de découvrir le conte de Husky. Il rêvait d'un rôle taillé sur mesure pour lui et n'a pas hésité à se faire coacher pour atteindre son objectif. Jeff Panacloc et Michèle Bernier hésitent entre un acteur et un présentateur, tandis que Kev Adams a également repéré la voix de Soprano. Et vous, qui pensez-vous avoir reconnu ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 1)