Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Lama

Lama vous dévoile son conte et avec lui plein d'indices pour commencer votre enquête ! Il est présent sur les petits et les grands écrans. Michèle Bernier a repéré le nombre 1987. Et vous qu'avez-vous repéré ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 2)