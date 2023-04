Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Méduse

C'est le premier conte de la soirée. La Méduse nous révèle qu'elle chante pour des causes qui lui tiennent à cœur. Kev Adams et Elodie Frégé pensent qu'elle fait partie de la troupe des Enfoirés. Jeff Panacloc a aussi repéré Sandrine Quétier. Et vous qu'avez-vous repéré ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 1)