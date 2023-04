Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Phoenix

Lama vous dévoile son conte et avec ceci plein d'indices pour commencer votre enquête ! Il a utilisé sa plus belle plume pour écrire. Juste avec les indices Michèle Bernier pense savoir qui se cache sous la Phoenix Et vous qu'avez-vous repéré ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 2)