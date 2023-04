Mask Singer 2023 - Commencez votre enquête sur Sorcière

Il est temps de commencer votre enquête sur Sorcière. Dans son premier magnéto indices nous apprenons qu'elle a changé de pays et qu'elle a connu le succès. Michèle Bernier, Jeff Panacloc et Jean-Marc ont aussi remarqué une couronne de fleurs ! Et vous qu'avez-vous repérés ? Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 1)