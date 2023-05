Mask Singer 2023 - Dernier moment pour démasqué le Kangourou

Avant sa prestation, le Kangourou va donner des indices à Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Michèle Bernier. Ils sont proches de la démaquer et pense à Shakira, Christina Aguilera, Fergie et Gala. Et vous, avez-vous trouvé qui se cache sous le Kangourou ? Extrait de Mask Singer du 19 mai 2023 - Episode 06 (Partie 1)